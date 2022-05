Ceny ropy vo štvrtok podvečer vzrástli

New York 19. mája (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok popoludní zmenili smer a po predchádzajúcich stratách zamierili nahor. Štvrtkové obchodovanie je tak opäť plné výkyvov a reaguje na najrôznejšie informácie, ako sú plány čínskych predstaviteľov na zmiernenie blokád v Šanghaji, oslabenie dolára či možný zákaz dovozu ruskej ropy do Európskej únie.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa vo štvrtok o 19.37 h SELČ predával po 110,83 USD (105,30 eura). To bolo o 1,24 USD alebo 1,13 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 2,05 USD alebo 1,88 % na 111,16 USD za barel.



(1 EUR = 1,0525 USD)