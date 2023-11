New York 9. novembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok podvečer vzrástli. Komodita tak zmazala časť z predchádzajúcich strát, keď jej ceny klesli na najnižšiu úroveň od polovice júla. Podporila ju správa o zdravom trhu práce v USA. Napriek tomu ukazovatele dopytu nevyzerajú ružovo v USA ani v Číne. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa predbežného odhadu Amerického ropného inštitútu (API) sa zásoby ropy v USA za týždeň do 3. novembra zvýšili o 11,9 milióna barelov. Americký Úrad pre energetické informácie (EIA) pritom odložil zverejnenie oficiálnych týždenných údajov o zásobách ropy až do 15. novembra pre aktualizáciu systému.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa vo štvrtok o 18.40 h SEČ predával po 76,03 USD (71,11 eura). To bolo o 70 centov alebo 0,93 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 79 centov alebo 0,99 % na 80,33 USD za barel.



(1 EUR = 1,0691 USD)