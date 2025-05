Ceny ropy vo štvrtok pokračovali v poklese

Londýn 1. mája (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok po prudkom poklese z predchádzajúceho dňa ďalej prehlbovali straty. Trh reagoval na signály, že Saudská Arábia, ktorá je najväčším vývozcom komodity na svete, by mohla zvýšiť ťažbu. Dopyt negatívne ovplyvnila aj správa o poklese americkej ekonomiky v prvom štvrťroku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 12.47 h SELČ 59,37 USD (52,20 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,69 USD (2,77 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júnovým kontraktom, dosiahla 56,44 USD/barel, čo znamenalo pokles o 1,77 USD (3,04 %).



Podľa zdrojov agentúry Reuters Saudská Arábia odkázala svojim spojencom a odborníkom z odvetvia, že nie je ochotná podporiť trh s ropou ďalším obmedzením dodávok a že je pripravená zvládnuť dlhšie obdobie nižších cien.



Dodatočný tlak na ceny ropy priniesla aj správa o poklese americkej ekonomiky, ktorá sa nečakane zmenšila prvýkrát za tri roky. Hrubý domáci produkt (HDP) sa v prvom štvrťroku v medziročnom porovnaní znížil o 0,3 %. Hlavným dôvodom bol prudký nárast dovozu o viac ako 41 %, keďže firmy si vytvárali zásoby pred očakávaným zvýšením ciel v USA. V prvých troch mesiacoch tohto roka sa zároveň výrazne spomalil aj rast výdavkov amerických spotrebiteľov.



(1 EUR = 1,1373 USD)