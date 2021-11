Ceny ropy vo štvrtok pokračujú v poklese

Singapur 4. novembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno pokračujú v poklese. Trhy tak zareagovali na dohodu medzi Iránom a svetovými mocnosti o obnovení jadrových rozhovorov 29. novembra, ktoré by mohli viesť k odstráneniu sankcií USA a umožniť predaj iránskej ropy, čím by sa zvýšili globálne dodávky.



Aj väčší, ako očakávaný nárast zásob komodity v USA minulý týždeň ovplyvnil situáciu na trhoch.



Americký Federálny úrad pre energetiku v stredu (3. 11.) oznámil, že zásoby ropy sa minulý týždeň zvýšili až o 3,3 milióna na 434,1 milióna barelov. Ekonómovia pritom odhadovali, že stúpnu o 1,6 milióna barelov.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa vo štvrtok o 7.36 h SEČ predával po 79,97 USD (69,07 eura). To bolo o 89 centov alebo 1,10 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 63 centov alebo 0,77 % na 81,36 USD za barel.



(1 EUR = 1,1578 USD)