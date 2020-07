Singapur 16. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli. Skupina producentských krajín OPEC+ sa totiž v stredu dohodla, že od augusta zmierni obmedzenia ťažby. Znižovanie cien však zabrzdilo oživovanie dopytu v USA.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa vo štvrtok o 8.55 h SELČ predával po 40,83 USD (35,68 eura). To bolo o 37 centov alebo 0,90 % menej ako v stredu (15. 7.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v stredu pripísal 91 centov alebo približne 2,3 % a uzavrel na 41,20 USD za barel.



Septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa vo štvrtok o 8.55 h SELČ predával s mínusom 29 centov alebo 0,66 % po 43,50 USD za barel.



Stredajšia správa amerického ministerstva energetiky ukázala, že ropné rezervy v USA v týždni skončenom 10. júla klesli o 7,5 milióna barelov, pričom trh počítal so znížením len o 2,1 milióna barelov.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom sa v stredu dohodli, že od augusta zmiernia súčasné rekordné produkčné škrty platné od mája, keďže svetová ekonomika sa pomaly začína zotavovať z pandémie nového koronavírusu. Skupina OPEC+ od augusta do decembra zredukuje objem škrtov na 7,7 milióna barelov denne z 9,7 milióna barelov denne.



(1 EUR = 1,1444 USD)