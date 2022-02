Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli

Singapur 10. februára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno zamierili nadol po tom, ako sa zotavili z prekvapujúceho poklesu zásob komodity v USA minulý týždeň. Investori teraz čakajú na výsledok americko-iránskych jadrových rozhovorov, ktoré by mohli viesť k zrušeniu sankcií a obnoveniu dodávok iránskej ropy na svetové trhy.



Zásoby ropy v USA klesli za týždeň do 4. februára o 4,8 milióna barelov na 410,4 milióna barelov, čo je ich najnižšia úroveň od októbra 2018, uviedol americký Federálny úrad pre energetiku EIA.



Investori sledujú pozorne aj správy o americko-iránskych jadrových rozhovorov, ktoré sa obnovili tento týždeň. Prípadné zrušenie sankcií a obnovenie dodávok by pomohlo zmierniť napätú situáciu na trhu.



Biely dom v stredu (9. 2.) tlačil na Irán, aby urýchlene oživil jadrovú dohodu z roku 2015, pričom uviedol, že ak sa dohoda nedosiahne v priebehu niekoľkých týždňov, už nebude možné sa k nej vrátiť.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa vo štvrtok o 7.34 h SEČ predával po 89,40 USD (78,18 eura). To bolo o len 26 centov alebo 0,29 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 36 centov alebo 0,38 % na 91,20 USD za barel.



(1 EUR = 1,1435 USD)