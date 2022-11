Singapur 3. novembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli po dvoch dňoch nárastu. Dôvodom je nárast úrokových sadzieb v USA a signály, že stúpnu vyššie, než sa čakalo, čo podporilo dolár, rovnako ako aj strach z globálnej recesie. Oslabenie však limitovali obavy z nedostatku dodávok.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa vo štvrtok o 7.52 h SEČ predával po 89,23 USD (90,06 eura). To bolo o 77 centov alebo 0,86 % menej v porovnaní so stredajším (2. 11.) koncom obchodovania na newyorskej komoditnej burze. V predchádzajúci deň si kontrakt pripísal 1,63 USD alebo okolo 1,8 % a uzavrel na 90,00 USD za barel, čo bola jeho najvyššia zatváracia cena od 10. októbra.



Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent vo štvrtok ráno zlacnel o 66 centov alebo o 0,69 % a o 7.52 h SEČ sa predával po 95,50 USD za barel.



Americká centrálna banka (Fed) v stredu večer v súlade s očakávaním zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov do pásma 3,75 % až 4 %. Výrazné pohyby na finančných trhoch však vyvolala následná tlačová konferencia jej šéfa Jeroma Powella.



Powell síce uviedol, že menový výbor (FOMC) bude na decembrovom zasadnutí diskutovať o spomalení tempa sprísňovania menovej politiky, zároveň však dal jasne najavo, že sa ešte neblíži koniec zvyšovania a že sadzby sa zrejme dostanú vyššie, než sa pôvodne predpokladalo.



To spôsobilo obrat nálady investorov, keď najprv ich náladu podporili signály, že Fed začne spomaľovať sprísňovanie menovej politiky. Akciový trh v USA uzavrel s výraznou stratou, dolár sa posilnil a ceny ropy klesli.



Ďalším negatívnym faktorom pre ceny čierneho zlata sú nové protipandemické opatrenia v Číne, ktorá je najväčším svetovým dovozcom ropy.



(1 EUR = 0,9908 USD)