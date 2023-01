Singapur 19. januára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli. Trhy tak zareagovali na údaje z USA, ktoré ukázali ďalší veľký nárast zásob ropy minulý týždeň, zatiaľ čo ekonomické údaje sa zhoršili. To v kombinácii potenciálnym rastom úrokových sadzieb zvýšilo obavy z recesie.



Údaje Amerického ropného inštitútu odhalili, že zásoby ropy v USA minulý týždeň vzrástli o 7,6 milióna barelov, zatiaľ čo trhy očakávali ich pokles. To poukazuje na znížený dopyt po rope. A zároveň maloobchodné tržby aj priemyselná výroba v USA klesli v decembri oveľa viac, ako sa očakávalo. To zvýšilo obavy z potenciálnej recesie u najväčšieho spotrebiteľa ropy na svete, čo by mohlo tento rok ovplyvniť celkový dopyt po rope.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou vo februári sa vo štvrtok krátko po 8. hodine SEČ predával po 78,358 USD (72,29 eura). To bolo o 1,12 USD alebo 1,41 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 84 centov alebo 0,99 % na 84,14 USD za barel.



(1 EUR = 1,0839 USD)