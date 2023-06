Singapur 22. júna (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli po tom, ako šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell vyhlásil, že na skrotenie vysokej inflácie v USA bude pravdepodobne potrebné ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Federálny rezervný systém minulý týždeň svoje úrokové sadzby nezmenil po sérii desiatich zvýšení v rade v priebehu viac ako roka. Powell však v stredu (21. 6.) upozornil na to, že takmer všetci členovia Výboru pre operácie na voľnom trhu (FMOC) americkej centrálnej banky očakávajú, že do konca roka bude vhodné úrokové sadzby ešte o niečo zvýšiť.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa vo štvrtok o 6.12 h SELČ predával po 72,17 USD (66,07 eura). To bolo o 36 centov alebo 0,50 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 41 centov alebo 0,53 % na 76,71 USD za barel.



(1 EUR = 1,0923 USD)