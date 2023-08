Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli

Singapur 17. augusta (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno po troch dňoch strát mierne klesali. Dôvodom boli obavy, že spomaľujúci sa hospodársky rast v Číne a možné ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb v USA obmedzia dopyt po komodite v dvoch najväčších svetových ekonomikách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Vážne finančné ťažkosti jedného z popredných čínskych developerov Country Garden spolu s klesajúcimi cenami nehnuteľností poukázali na prehlbujúce sa krízu na čínskom realitnom trhu v čase, keď zotavovanie čínskej ekonomiky po pandémii naďalej stráca dynamiku.



Na ceny ropy vplývala aj v stredu (16. 8.) zverejnená zápisnica z júlového zasadnutia americkej centrálnej banky (Fed), ktorá nepreniesla jednoznačné signály o ďalšom postupe v otázke zvyšovania úrokových sadzieb. Ďalší nárast sadzieb by zvýšil náklady na úvery pre podniky a spotrebiteľov, čo by mohlo utlmiť hospodársky rast a znížiť dopyt po rope.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa vo štvrtok o 6.41 h SELČ predával po 79,16 USD (73,64 eura). To bolo o 22 centov alebo 0,28 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 12 centov alebo 0,14 % na 83,33 USD za barel. (1 EUR = 1,0916 USD)