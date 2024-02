Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli

15. februára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli. Trhy reagovali na správu o výraznejšom než očakávanom náraste zásob komodity v USA, čo zvýšilo obavy o dopyt v najväčšej svetovej ekonomike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.11 h SEČ 81,24 USD (75,83 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 36 centov (0,44 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 76,25 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 39 centov (0,51 %).



Podľa správy Federálneho úradu pre energetické informácie (EIA) sa zásoby ropy v USA v týždni do 9. februára zvýšili o 12 miliónov barelov na 439,5 milióna barelov, čím výrazne prekročili očakávania analytikov, ktorí v prieskume agentúry Reuters predpokladali nárast o 2,6 milióna barelov.



Vývoj cien ovplyvňovali aj údaje o inflácii v USA za január, ktorá bola v medzimesačnom porovnaní vyššia, než sa čakalo. Investori teraz odhadujú, že americká centrálna banka Fed pristúpi k prvému zníženiu úrokových sadzieb neskôr, než pôvodne predpokladali.



(1 EUR = 1,0713 USD)