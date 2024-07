Singapur 4. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli. Investori zostali opatrní vzhľadom na očakávania nižšieho dopytu, keď údaje o zamestnanosti a vývoj v sektore služieb USA naznačili, že hospodárstvo krajiny, ktorá je najväčším svetovým spotrebiteľom ropy, sa možno začína ochladzovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.04 h SELČ 86,89 USD (80,77 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 45 centov (0,52 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 83,36 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 52 centov alebo 0,62 %.



Počet nových žiadateľov o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň vzrástol, zatiaľ čo počet evidovaných nezamestnaných dosiahol 2,5-ročné maximum. V júni sa zároveň nečakane oslabila aktivita v americkom sektore služieb. Odvetvie podľa prieskumu Inštitútu pre riadenie zásob (ISM) čelilo poklesu nových objednávok aj pokračujúcemu znižovaniu zamestnanosti.



(1 EUR = 1,0758 USD)