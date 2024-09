Singapur 26. septembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli. Straty boli ohraničené, keďže správa o poklese zásob v USA, ktoré sú jej najväčším spotrebiteľom na svete, prevážila nad obavami o vyhliadky globálneho dopytu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa vo štvrtok o 7.29 h SELČ predával po 69,09 USD (61,72 eura). To bolo o 60 centov alebo 0,86 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 67 centov alebo 0,91 % na 72,79 USD za barel.



V stredu (25. 9.) si oba kontrakty odpísali viac ako 2 % po tom, ako Čína ohlásila najambicióznejší plán stimulov od pandémie nového koronavírusu, analytici však upozornili, že na zvýšenie dôvery v druhú najväčšiu svetovú ekonomiku je potrebná väčšia fiškálna pomoc. Zásoby ropy v Spojených štátoch zaznamenali za minulý týždeň pokles, ktorý bol oveľa výraznejší, než sa očakávalo.



Podľa Úradu pre energetické informácie (EIA) sa zásoby v týždni do 20. septembra prepadli o 4,5 milióna barelov po tom, ako sa v predchádzajúcom týždni znížili o 1,6 milióna barelov. Analytici predpovedali na minulý týždeň oveľa miernejší pokles o 1,2 milióna barelov. Celkový objem zásob ropy v USA dosiahol minulý týždeň 413 miliónov barelov. To je podľa IEA zhruba 5 % pod úrovňou päťročného priemeru pre toto ročné obdobie.



(1 EUR = 1,1194 USD)