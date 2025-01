Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli

Singapur 23. januára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno prehĺbili straty vzhľadom na pretrvávajúce obavy, že politika nového amerického prezidenta Donalda Trumpa môže negatívne ovplyvniť globálny hospodársky rast a dopyt po energii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.14 h SEČ 78,75 USD (75,41 eura) za barel (1 barel = 159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 25 centov (0,32 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s marcovým kontraktom, dosiahla 75,19 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 25 centov (0,33 %).



Trump v prvých dňoch po nástupe do úradu oznámil, že jeho administratíva zvažuje zaviesť 25-percenté clo na dovoz tvarov z Kanady a Mexika, ktoré by mohli platiť od 1. februára. Číne už skôr pohrozil 10-percentným clom, ktoré by sa tiež uplatňovalo od rovnakého termínu. Najnovšie vyhlásil, že do úvahy prichádzajú aj clá na tovary z Európskej únie (EÚ) a Ruska, pokiaľ sa urýchlene nedohodne na ukončení vojny na Ukrajine. Opatrenia namierené proti Moskve by sa podľa neho mohli uplatňovať aj na "ďalšie zúčastnené krajiny".



(1 EUR = 1,0443 USD)