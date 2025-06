Singapur 12. júna (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli po prudkom náraste v predchádzajúcom dni. Ten bol reakciou na pokrok na rokovaniach medzi USA a Čínou, ktorý zmiernil neistotu v globálnom obchode. Zlepšil vyhliadky na hospodársky rast, ktorý zvyčajne poháňa vyšší dopyt po energiách. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa vo štvrtok o 6.20 h SELČ predával po 67,94 USD (59,44 eura). To bolo o 21 centov alebo 0,31 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 28 centov alebo 0,40 % na 69,49 USD za barel.



Oba kontrakty v stredu (11. 6.) vzrástli o viac ako 4 % počas turbulentného obchodovania, pričom cenové výkyvy sa predĺžili do skorých ranných hodín v Ázii. Prispelo k tomu aj zvýšenie napätia medzi USA a Iránom pred konečným termínom na dosiahnutie jadrovej dohody. Biely dom varoval, že v prípade zlyhania rokovaní zváži vojenské opatrenia.



Tento vývoj pridal k rope geopolitickú rizikovú prémiu, pretože investori sa obávajú, že akýkoľvek konflikt by mohol narušiť námorné trasy alebo ropnú infraštruktúru v Perzskom zálive.



(1 EUR = 1,1429 USD)