Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli
Autor TASR
Singapur 28. augusta (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli. Trh sa pripravuje na očakávaný pokles dopytu po palivách v USA na konci letnej sezóny. Investori zároveň vyhodnocujú zvýšené americké clá na dovoz z Indie a ich možný vplyv na svetový obchod s ropou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa vo štvrtok o 7.27 h SELČ predával po 63,56 USD (54,83 eura). To bolo o 59 centov alebo 0,92 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 57 centov alebo 0,84 % na 67,48 USD za barel.
V stredu (27. 8.) oba kontrakty vzrástli po tom, ako federálny Úrad pre energetické informácie (EIA) oznámil, že zásoby ropy v USA minulý týždeň klesli viac, ako sa očakávalo. Obchodníci vyčkávajú, ako India zareaguje na tlak Washingtonu, ktorý zdvojnásobil clá na dovoz z Indie až na 50 % v snahe prinútiť krajinu, aby prestala nakupovať ruskú ropu. Medzi analytikmi prevládajú očakávania, že India bude pokračovať v nákupoch ropy z Ruska aspoň v krátkodobom horizonte, čo by malo obmedziť vplyv nových ciel na globálne dodávky, napísala agentúra Reuters.
(1 EUR = 1,1593 USD)
