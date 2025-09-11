< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa vo štvrtok o 7.37 h SELČ predával po 63,43 USD (54,18 eura).
Autor TASR
Singapur 11. septembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli. Vývoj na trhu ovplyvnila správa o nečakanom náraste zásob komodity v USA, čo prispelo k obavám z oslabenia dopytu v najväčšej svetovej ekonomike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa vo štvrtok o 7.37 h SELČ predával po 63,43 USD (54,18 eura). To bolo o 24 centov alebo 0,38 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 24 centov alebo 0,36 % na 67,25 USD za barel.
Zásoby ropy v USA podľa údajov federálneho Úradu pre energetické informácie (EIA) minulý týždeň vzrástli o 3,9 milióna barelov, zatiaľ čo analytici oslovení v prieskume agentúry Reuters očakávali ich pokles o približne jeden milión barelov. Zvýšili sa aj zásoby benzínu, a to o 1,5 miliónov barelov napriek prognózovanému poklesu o 200.000 barelov. K poklesu cien prispelo aj víkendové rozhodnutie ropného zoskupenia OPEC+ o ďalšom zvýšení ťažby s účinnosťou od októbra. To môže podľa EIA viesť k výraznému zvýšeniu ponuky na svetových trhoch a následnému poklesu cien ropy v nasledujúcich mesiacoch.
(1 EUR = 1,1707 USD)
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa vo štvrtok o 7.37 h SELČ predával po 63,43 USD (54,18 eura). To bolo o 24 centov alebo 0,38 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 24 centov alebo 0,36 % na 67,25 USD za barel.
Zásoby ropy v USA podľa údajov federálneho Úradu pre energetické informácie (EIA) minulý týždeň vzrástli o 3,9 milióna barelov, zatiaľ čo analytici oslovení v prieskume agentúry Reuters očakávali ich pokles o približne jeden milión barelov. Zvýšili sa aj zásoby benzínu, a to o 1,5 miliónov barelov napriek prognózovanému poklesu o 200.000 barelov. K poklesu cien prispelo aj víkendové rozhodnutie ropného zoskupenia OPEC+ o ďalšom zvýšení ťažby s účinnosťou od októbra. To môže podľa EIA viesť k výraznému zvýšeniu ponuky na svetových trhoch a následnému poklesu cien ropy v nasledujúcich mesiacoch.
(1 EUR = 1,1707 USD)