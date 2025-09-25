< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli
Vývoj na trhu ovplyvnili obavy z prebytku na trhoch po obnovení dodávok ropy z irackého regiónu Kurdistan.
Autor TASR
Singapur 25. septembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli a ustúpili zo sedemtýždňového maxima, ktoré dosiahli v prechádzajúci deň. Vývoj na trhu ovplyvnili obavy z prebytku na trhoch po obnovení dodávok ropy z irackého regiónu Kurdistan. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.26 h SELČ 68,95 USD (54,98 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 36 centov (0,52 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s novembrovým kontraktom, dosiahla 64,63 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 36 centov (0,55 %).
Oba kontrakty v stredu (24. 9.) vzrástli na najvyššie úrovne od 1. augusta, k čomu prispel nečakaný minulotýždňový pokles zásob ropy v USA a obavy, že útoky Ukrajiny na ruskú energetickú infraštruktúru by mohli narušiť dodávky. Očakávania, že toky ropy z irackého Kurdistanu by sa mohli v najbližších dňoch obnoviť, viedli k vymazaniu časti ziskov.
Na základe dohody, ktorú v stredu oznámili iracká vláda, kurdská regionálna vláda a ropné spoločnosti, by sa mali na trh vrátiť dodávky v objeme 230.000 barelov denne. Tok ropy cez ropovod smerujúci do Turecka je zastavený od marca 2023.
(1 EUR = 1,1756 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.26 h SELČ 68,95 USD (54,98 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 36 centov (0,52 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s novembrovým kontraktom, dosiahla 64,63 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 36 centov (0,55 %).
Oba kontrakty v stredu (24. 9.) vzrástli na najvyššie úrovne od 1. augusta, k čomu prispel nečakaný minulotýždňový pokles zásob ropy v USA a obavy, že útoky Ukrajiny na ruskú energetickú infraštruktúru by mohli narušiť dodávky. Očakávania, že toky ropy z irackého Kurdistanu by sa mohli v najbližších dňoch obnoviť, viedli k vymazaniu časti ziskov.
Na základe dohody, ktorú v stredu oznámili iracká vláda, kurdská regionálna vláda a ropné spoločnosti, by sa mali na trh vrátiť dodávky v objeme 230.000 barelov denne. Tok ropy cez ropovod smerujúci do Turecka je zastavený od marca 2023.
(1 EUR = 1,1756 USD)