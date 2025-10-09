Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli

Na snímke prečerpávacia stanica na ropu. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.20 h SELČ 65,99 USD (56,76 eura) za barel (159 litrov).

Autor TASR
Singapur 9. októbra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli v reakcii na zmiernenie napätia v oblasti Blízkeho východu po tom, ako Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas súhlasili s prvou fázou plánu o ukončení vojny v Pásme Gazy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.20 h SELČ 65,99 USD (56,76 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 26 centov (0,39 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 62,25 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 30 centov (0,48 %).

Americký prezident Donald Trump v stredu (8. 10.) oznámil, že Izrael a Hamas dosiahli dohodu na prímerí a prepustení rukojemníkov v rámci jeho plánu na ukončenie dva roky trvajúcej vojny v palestínskej enkláve. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následne uviedol, že na štvrtok zvolá zasadnutie svojho vládneho kabinetu, aby schválil dohodu. Vojna v Gaze podporuje ceny ropy, keďže investori na komoditných trhoch prihliadajú na riziko ohrozenia globálnych dodávok, ak by sa boje medzi Izraelom a palestínskymi militantmi rozvinuli do širšieho regionálneho konfliktu.

(1 EUR = 1,1627 USD)
