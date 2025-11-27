Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli

Na snímke prečerpávacia stanica na ropu v ropnom termináli. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa vo štvrtok o 6.35 h SEČ predával po 58,39 USD (50,44 eura).

TASR
Singapur 27. novembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli. Trhy tak zareagovali na oficiálne údaje z USA, ktoré ukázali, že zásoby ropy v krajine vzrástli viac, ako sa čakalo. A zároveň, mierový rámec pre Ukrajinu podporovaný Washingtonom zvýšil vyhliadky na návrat väčšieho množstva ruských dodávok na trhy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa vo štvrtok o 6.35 h SEČ predával po 58,39 USD (50,44 eura). To bolo o 26 centov alebo 0,41 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.

Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla tiež o 26 centov alebo 0,41 % na 62,87 USD za barel.

Oba kontrakty v stredu (26. 11.) vzrástli o viac ako 1 %, keďže obchodníci zvýšili stávky na zníženie sadzieb Federálneho rezervného systému na budúci mesiac, čo vo všeobecnosti podporuje ceny ropy.

Americký úrad pre energetické informácie (EIA) však v stredu oznámil, že zásoby ropy v týždni do 21. novembra vzrástli o 2,8 milióna barelov, zatiaľ čo trh očakával, že stúpnu len o 55.000 barelov.

To posilnilo obavy, že globálna ponuka by mohla v roku 2026 prevýšiť dopyt.

A zároveň, vyhliadky na mier medzi Ruskom a Ukrajinou vyvíjajú tlak na ropu, keďže takýto výsledok by pravdepodobne zvýšil ponuku na už aj tak dobre zásobených trhoch a ďalej by tlačil na ceny.

(1 EUR = 1,1577 USD)
