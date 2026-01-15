< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.30 h SEČ 64,65 USD (55,49 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 15. januára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli, čím vymazali podstatnú časť ziskov z predchádzajúceho dňa. Trh reagoval na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré zmiernili obavy z útoku Spojených štátov proti Iránu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.30 h SEČ 64,65 USD (55,49 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,87 USD (2,18 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 60,28 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,74 USD (2,81 %).
Trump v stredu (14. 1.) vyhlásil, že zabíjanie protivládnych demonštrantov v Iráne sa skončilo a tamojší režim ustúpil od plánov na popravy účastníkov masových protestov. Odvolal sa pritom na spoľahlivé informácie bez toho, aby poskytol ďalšie podrobnosti. Trump začiatkom týždňa varoval Irán pred ráznymi krokmi, ak tamojšie úrady v rámci snáh o potláčanie protivládnych protestov začnú popravovať demonštrantov. To vyvolalo obavy z narušenie dodávok z krajiny, ktorá patrí medzi najväčších producentov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).
K poklesu cien prispeli aj údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA), podľa ktorých zásoby ropy v USA minulý týždeň vzrástli o 3,4 milióna, zatiaľ čo analytici počítali s ich znížením o 1,7 milióna barelov.
(1 EUR = 1,1651 USD)
