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Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.20 h SELČ 77,10 USD (66,52 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 18. júna (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno opäť klesli po tom, ako Spojené štáty a Irán podpísali dohodu o ukončení bojov. Memorandum o porozumení predpokladá, že Irán znovuotvorí Hormuzský prieliv a USA zrušia blokádu iránskych prístavov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.20 h SELČ 77,10 USD (66,52 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 1,85 USD (2,33 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 74,66 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 2,13 USD (2,77 %).
Cieľom 14-bodového memoranda, ktorého text zverejnil Biely dom v stredu (17. 6.), je dosiahnuť „okamžité a trvalé ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu“. Strany sa jeho podpisom zaväzujú rešpektovať vzájomnú zvrchovanosť a územnú celistvosť a zdržať sa zasahovania do vnútorných záležitostí druhej strany. Do 60 dní sa začnú rokovania zamerané na dosiahnutie konečnej dohody, hoci táto lehota by sa mohla predĺžiť na základe vzájomného konsenzu.
(1 EUR = 1,1591 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.20 h SELČ 77,10 USD (66,52 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 1,85 USD (2,33 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 74,66 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 2,13 USD (2,77 %).
Cieľom 14-bodového memoranda, ktorého text zverejnil Biely dom v stredu (17. 6.), je dosiahnuť „okamžité a trvalé ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu“. Strany sa jeho podpisom zaväzujú rešpektovať vzájomnú zvrchovanosť a územnú celistvosť a zdržať sa zasahovania do vnútorných záležitostí druhej strany. Do 60 dní sa začnú rokovania zamerané na dosiahnutie konečnej dohody, hoci táto lehota by sa mohla predĺžiť na základe vzájomného konsenzu.
(1 EUR = 1,1591 USD)