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Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri do 7.39 h SELČ dosiahla 84,56 USD (74,14 eura) za barel (159 litrov).

Autor TASR
Singapur 16. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli po tom, čo Spojené štáty oznámili, že ukončili najnovšiu vlnu útokov na Irán. K zvýšeniu cien tento týždeň prispelo rozhodnutie USA, ktoré opäť zaviedli blokádu iránskych prístavov. Teherán následne obnovil útoky na americké vojenské ciele v susedných arabských krajinách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri do 7.39 h SELČ dosiahla 84,56 USD (74,14 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 39 centov (0,46 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 79,40 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 20 centov (0,25 %).

(1 EUR = 1,1406 USD)
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