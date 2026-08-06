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Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli
Klesli v reakcii na správu, že Irán a Omán sa dohodli na pravidlách pre lode prechádzajúce Hormuzským prielivom a dokončujú prípravy na spoločnú správu úžiny.
Autor TASR
Singapur 6. augusta (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli v reakcii na správu, že Irán a Omán sa dohodli na pravidlách pre lode prechádzajúce Hormuzským prielivom a dokončujú prípravy na spoločnú správu úžiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.21 h SELČ 79,01 USD (68,38 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 44 centov (0,55 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 74,71 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 51 centov (0,68 %).
„Geografické súradnice trasy, ktorú obe strany navrhli, boli dohodnuté a ak tomu nezabránia určité tretie strany, spoločné vyhlásenie oboch krajín obsahujúce hlavné zásady a body dohody je už v záverečnej fáze posudzovania a prípravy,“ uviedol vo vyhlásení na sieti Telegram hovorca iránskej diplomacie Esmáíl Bakájí.
Navrhovaná dohoda medzi Iránom a Ománom, ktorá by mohla prispieť k ukončeniu konfliktu medzi USA a Iránom, by poskytla Teheránu kontrolu nad loďami vstupujúcimi do Perzského zálivu cez Hormuzský prieliv, uviedol pre Reuters vysokopostavený iránsky zdroj. USA sa k návrhu zatiaľ oficiálne nevyjadrili.
Teherán uzavrel a fakticky prevzal kontrolu nad Hormuzským prielivom, keď Spojené štáty a Izrael koncom februára zaútočili na Irán. Strategická úžina je kľúčová pre svetové dodávky ropy, plynu či hnojív. Pred vojnou prechádzala prielivom pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu.
(1 EUR = 1,1554 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.21 h SELČ 79,01 USD (68,38 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 44 centov (0,55 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 74,71 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 51 centov (0,68 %).
„Geografické súradnice trasy, ktorú obe strany navrhli, boli dohodnuté a ak tomu nezabránia určité tretie strany, spoločné vyhlásenie oboch krajín obsahujúce hlavné zásady a body dohody je už v záverečnej fáze posudzovania a prípravy,“ uviedol vo vyhlásení na sieti Telegram hovorca iránskej diplomacie Esmáíl Bakájí.
Navrhovaná dohoda medzi Iránom a Ománom, ktorá by mohla prispieť k ukončeniu konfliktu medzi USA a Iránom, by poskytla Teheránu kontrolu nad loďami vstupujúcimi do Perzského zálivu cez Hormuzský prieliv, uviedol pre Reuters vysokopostavený iránsky zdroj. USA sa k návrhu zatiaľ oficiálne nevyjadrili.
Teherán uzavrel a fakticky prevzal kontrolu nad Hormuzským prielivom, keď Spojené štáty a Izrael koncom februára zaútočili na Irán. Strategická úžina je kľúčová pre svetové dodávky ropy, plynu či hnojív. Pred vojnou prechádzala prielivom pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu.
(1 EUR = 1,1554 USD)