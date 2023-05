Singapur 25. mája (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne klesli vzhľadom na neistotu, či sa USA dokážu vyhnúť platobnej neschopnosti, ako aj na vyhliadky ďalšieho zníženia produkcie v rámci aliancie OPEC+. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg



Predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy uviedol, že v rokovaniach o zvýšení dlhového stropu nastal určitý pokrok, viaceré otázky však zostávajú otvorené. Dohoda o dlhovom strope viazne, keďže republikáni pod vedením McCarthyho chcú radikálne zoškrtať výdavky federálnej vlády, čo demokrati prezidenta Joea Bidena odmietajú.



Predchádzajúci deň saudský minister energetiky princ Abdulazíz bin Salmán varoval obchodníkov, ktorí stavili na pokles cien ropy, aby si dávali pozor. Niektorí investori to považujú za signál, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci vrátane Ruska by mohli na stretnutí 4. júna zvážiť ďalšie zníženie produkcie.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa vo štvrtok o 6.34 h SELČ predával po 74,07 USD (68,68 eura). To bolo o 27 centov alebo 0,36 % menej než v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 18 centov alebo 0,23 % na 78,18 USD za barel.



Trh na druhej strane podporila správa o nečakanom poklese zásob komodity v USA. Tie sa podľa amerického úradu pre energetické informácie (EIA) minulý týždeň znížili o 12,5 milióna barelov na 455,2 milióna barelov. Analytici pritom očakávali ich nárast o 800.000 barelov.



(1 EUR = 1,0785 USD)