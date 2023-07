Singapur 6. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne klesli, keď obavy zo spomalenia čínskej ekonomiky prevážili nad znižovaním produkcie zo strany Saudskej Arábie a Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 6.22 h SELČ 76,46 USD (70,28 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 19 centov (0,25 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 71,76 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3 centy USD alebo 0,04 %.



Čínsky sektor služieb rástol v júni najpomalším tempom za päť mesiacov, pričom minulý mesiac sa prvýkrát za pol roka oslabila aj aktivita v súkromnom sektore eurozóny. Určitú podporu cenám ropy na druhej strane poskytla správa z USA, kde zásoby suroviny v týždni do 30. júna klesli o 4,4 milióna barelov. Analytici oslovení v prieskume agentúry Reuters pritom očakávali výrazne miernejší pokles, a to na úrovni približne 1 milión barelov.



(1 EUR = 1,0879 USD)