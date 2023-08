Singapur 24. augusta (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne klesli, keď po sérii nepriaznivých údajov z viacerých popredných ekonomík vzrástli obavy o dopyt po komodite. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 6.51 h SELČ 83,16 USD (76,96 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 5 centov (0,06 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 78,78 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 11 centov (0,14 %).



Aktivita v súkromnom sektore USA sa priblížila k stagnácii, keď tento mesiac rástla najpomalším tempom od februára. V japonskom priemysle pokračoval pokles tretí mesiac po sebe, pričom sa oslabila produkcia a nové objednávky na domácom aj na zahraničných trhoch.



V súkromnom sektore eurozóny bol pokles aktivity výraznejší, ako sa čakalo. Prehĺbil sa najmä v Nemecku, najväčšej ekonomike menovej únie. Údaje z Británie zase signalizovali zvýšené riziko recesie, ktorá by mohla tamojšiu ekonomiku zasiahnuť už v treťom v treťom štvrťroku.



(1 EUR = 1,0805 USD)