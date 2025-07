Singapur 31. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne klesli. Trhy reagovali na ultimátum amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Rusku s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Rast cien zabrzdila správa o zvýšení zásob ropy v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.33 h SELČ 73 USD (63,33 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 24 centov (0,33 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s dodávkou v septembri, dosiahla 69,84 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 16 centov (0,23 %).



Trump v utorok (29. 7.) varoval Rusko, že ak do desiatich dní neukončí vojnu na Ukrajine, uvalí na jeho obchodných partnerov clá vo výške 100 %. Obavy, že sekundárne clá obmedzia dodávky ropy na svetové trhy, najskôr prispeli k rastu cien, ktoré však mierne klesli po správe Úradu pre energetické informácie (EIA), podľa ktorej zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 25. júla vzrástli o 7,7 milióna barelov na 426,7 milióna barelov. Analytici pritom očakávali pokles o 1,3 milióna barelov.



(1 EUR = 1,1527 USD)