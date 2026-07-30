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Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne klesli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.09 h SELČ 90,45 USD (1 EUR = 1,138 USD eura) za barel.
Autor TASR
Naí Dillí 30. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno vymazali časť ziskov z predchádzajúceho dňa, a to aj napriek eskalácii konfliktu v oblasti Perzského zálivu. V stredu (29. 7.) ceny zamierili prudko nahor po tom, ako americký prezident Donald Trump v reakcii na iránske útoky na americkú základňu v Jordánsku pohrozil „veľmi tvrdou“ odvetou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.09 h SELČ 90,45 USD (1 EUR = 1,138 USD eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 29 centov (0,32 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 84,27 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 19 centov (0,22 %).
Spojené štáty a Saudská Arábia v stredu zaútočili v Iraku na polovojenské jednotky podporované Teheránom. Zásah odôvodnili útokmi na saudskoarabské ropné zariadenia, ktoré podľa nich uskutočnili militantné skupiny v Iraku podporované Iránom. Ústredné velenie armády USA (CENTCOM) zároveň oznámilo, že Spojené štáty v noci na štvrtok úspešne dokončili vlnu útokov na Irán.
Nové útoky na Irán predstavujú ďalšiu eskaláciou po krátkom prerušení bojov, počas ktorého sa sprostredkovatelia snažili obnoviť mierové rokovania medzi Washingtonom a Teheránom. Trump od minulého piatka (24. 7.) pozastavil údery proti Iránu, aby dal priestor diplomacii.
(1 EUR = 1,138 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.09 h SELČ 90,45 USD (1 EUR = 1,138 USD eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 29 centov (0,32 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 84,27 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 19 centov (0,22 %).
Spojené štáty a Saudská Arábia v stredu zaútočili v Iraku na polovojenské jednotky podporované Teheránom. Zásah odôvodnili útokmi na saudskoarabské ropné zariadenia, ktoré podľa nich uskutočnili militantné skupiny v Iraku podporované Iránom. Ústredné velenie armády USA (CENTCOM) zároveň oznámilo, že Spojené štáty v noci na štvrtok úspešne dokončili vlnu útokov na Irán.
Nové útoky na Irán predstavujú ďalšiu eskaláciou po krátkom prerušení bojov, počas ktorého sa sprostredkovatelia snažili obnoviť mierové rokovania medzi Washingtonom a Teheránom. Trump od minulého piatka (24. 7.) pozastavil údery proti Iránu, aby dal priestor diplomacii.
(1 EUR = 1,138 USD)