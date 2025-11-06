< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne posilnili
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa vo štvrtok o 7.11 h SEČ predával po 59,90 USD (52,12 eura).
Autor TASR
Peking 6. novembra (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno čiastočne zotavili z dvojtýždňových miním, na ktorých uzavreli v predchádzajúci deň pod tlakom obáv z oslabenia dopytu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa vo štvrtok o 7.11 h SEČ predával po 59,90 USD (52,12 eura). To bolo o 30 centov alebo 0,50 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 30 centov alebo 0,47 % na 63,82 USD za barel.
Ceny ropy zamierili nadol po správe amerického Úradu pre energetické informácie (EIA), ktorá ukázala, že zásoby komodity v USA minulý týždeň vzrástli oveľa viac, ako analytici očakávali, po ich poklese týždeň predtým. Podľa najnovších údajov sa zásoby ropy v týždni do 31. októbra zvýšili o 5,2 milióna barelov. Ekonómovia pritom očakávali, že stúpnu len o 600.000 barelov po poklese o 6,9 milióna barelov v predchádzajúcom týždni.
(1 EUR = 1,1492 USD)
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa vo štvrtok o 7.11 h SEČ predával po 59,90 USD (52,12 eura). To bolo o 30 centov alebo 0,50 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 30 centov alebo 0,47 % na 63,82 USD za barel.
Ceny ropy zamierili nadol po správe amerického Úradu pre energetické informácie (EIA), ktorá ukázala, že zásoby komodity v USA minulý týždeň vzrástli oveľa viac, ako analytici očakávali, po ich poklese týždeň predtým. Podľa najnovších údajov sa zásoby ropy v týždni do 31. októbra zvýšili o 5,2 milióna barelov. Ekonómovia pritom očakávali, že stúpnu len o 600.000 barelov po poklese o 6,9 milióna barelov v predchádzajúcom týždni.
(1 EUR = 1,1492 USD)