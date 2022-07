Singapur 7. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne vzrástli, keďže investori sa opäť zamerali na obmedzené dodávky, aj keď pretrvávajú obavy z globálnej recesie a výhľadu dopytu.



"Obavy z recesie naďalej rastú a to, samozrejme, vyvoláva určité obavy z výhľadu dopytu," povedal Warren Patterson, vedúci komoditného výskumu v ING.



"Podporné základy by však mali znamenať, že ďalší pokles je relatívne obmedzený," dodal.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa o 7.43 h SELČ predával po 98,66 USD (96,94 eura). To bolo o 13 centov alebo 0,13 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 14 centov alebo 0,14 % na 100,83 USD za barel



(1 EUR = 1,0177 USD)