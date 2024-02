Singapur 22. februára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne vzrástli, už druhý deň po sebe. Trhy totiž očakávajú, že dopyt v USA, ktoré sú najväčším spotrebiteľom ropy na svete, sa zlepší, keď sa rafinérie pokúsia vrátiť do prevádzky po výpadkoch tento mesiac a oslabení dolára. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rafinéria BP v Indiane, najväčšia na stredozápade USA s kapacitou 435.000 barelov za deň, sa podľa zdrojov oboznámených so situáciou po výpadku elektriny vo februári vráti k plnej produkcii v marci.



Ropu podporil aj slabší americký dolár, vďaka čomu je menej drahá pre obchodníkov, ktorí platia v iných menách.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa vo štvrtok o 7.30 h SEČ predával po 78,17 USD (72,32 eura). To bolo o 26 centov alebo 0,33 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 25 centov alebo 0,30 % na 83,28 USD za barel.



(1 EUR = 1,0809 USD)