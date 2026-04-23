Ceny ropy vo štvrtok ráno pokračovali v raste
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.08 h SELČ 103,22 USD (87,97 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 23. apríla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno ďalej rástli. Americký prezident Donald Trump síce predĺžil prímerie vo vojne s Iránom, obe stany však pokračujú v blokáde Hormuzského prielivu, cez ktorý pred začiatkom konfliktu 28. februára prechádzalo zhruba 20 % svetových dodávok ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.08 h SELČ 103,22 USD (87,97 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 1,31 USD (1,29 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 94,25 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 1,32 USD (1,42 %). V stredu (22. 4.) oba kontrakty uzavreli o viac ako 3 USD vyššie.
Trump v utorok (21. 4.) oznámil, že USA predlžujú dočasné prímerie s Iránom. Platiť bude podľa neho dovtedy, kým iránske vedenie nepredloží jednotný návrh na ukončenie nepriateľských akcií. Dodal, že USA budú dovtedy pokračovať v blokáde iránskych prístavov. Krátko po vyhlásení prímeria Irán zadržal v Hormuzskom prielive dve kontajnerové lode. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf následne vyhlásil, že opätovné otvorenie prielivu nie je možné pre pretrvávajúcu americkú námornú blokádu.
(1 EUR = 1,1733 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.08 h SELČ 103,22 USD (87,97 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 1,31 USD (1,29 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 94,25 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 1,32 USD (1,42 %). V stredu (22. 4.) oba kontrakty uzavreli o viac ako 3 USD vyššie.
Trump v utorok (21. 4.) oznámil, že USA predlžujú dočasné prímerie s Iránom. Platiť bude podľa neho dovtedy, kým iránske vedenie nepredloží jednotný návrh na ukončenie nepriateľských akcií. Dodal, že USA budú dovtedy pokračovať v blokáde iránskych prístavov. Krátko po vyhlásení prímeria Irán zadržal v Hormuzskom prielive dve kontajnerové lode. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf následne vyhlásil, že opätovné otvorenie prielivu nie je možné pre pretrvávajúcu americkú námornú blokádu.
(1 EUR = 1,1733 USD)