Ceny ropy vo štvrtok ráno posilnili

Singapur 16. januára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne posilnili. Podporili ich obavy z narušenia dodávok v dôsledku nových sankcií USA zameraných na ruský ropný priemysel. K rastu cien prispela aj Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ktorá uplynulú stredu potvrdila svoju prognózu rastu globálneho dopytu po komodite. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.26 h SEČ 82,10 USD (79,71 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o sedem centov (0,09 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 80,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 11 centov (0,14 %).



(1 EUR = 1,03 USD)