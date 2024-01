Ceny ropy vo štvrtok ráno rástli

Singapur 18. januára (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno zvýšili po tom, ako Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) oznámila, že predpokladá pomerne silný rast globálneho dopytu po komodite v nasledujúcich dvoch rokoch, čo prevážilo nad obavami z eskalácie konfliktu na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.12 SEČ 78,28 USD (71,97 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 40 centov (0,51 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 73,17 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 61 centov alebo 0,84 %.



OPEC v stredu (17. 1.) zotrval pri svojej prognóze relatívne silného dopytu v roku 2024, pričom v aktualizovanom výhľade na rok 2025 uviedol, že spotreba ropy bude výrazne rásť, najmä s prispením Číny a Blízkeho východu.



(1 EUR = 1,0877 USD)