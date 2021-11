Ceny ropy vo štvrtok ráno v podstate stagnovali

Singapur 25. novembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok v podstate stagnujú po miernom poklese v predchádzajúcom dni, ktorý spôsobil nárast ropných rezerv v USA.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s januárovým kontraktom sa vo štvrtok o 7.49 h SEČ predával po 78,32 USD (69,89 eura). To bolo o 7 centov alebo 0,09 % menej ako v stredu (24. 11.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt v stredu stratil 11 centov alebo 0,14 % a uzavrel na 78,39 USD za barel.



Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa vo štvrtok o 7.49 h SEČ obchodoval s plusom 6 centov alebo 0,07 % po 82,31 USD za barel. V stredu uzavrel so stratou 6 centov na 82,25 USD za barel.



Investori naďalej zvažujú vplyv oznámenia USA, že v koordinovanej akcii s ďalšími veľkými spotrebiteľskými krajinami zo svojich strategických rezerv uvoľnia 50 miliónov barelov ropy. Rozhodnutie Washingtonu prišlo potom, čo aliancia producentov opakovane ignorovala výzvy na zvýšenie dodávok ropy na trh.



Zatiaľ nie je jasné, ako na iniciatívu USA zareagujú producenti združení v aliancii OPEC+, ktorí od leta postupne zvyšujú ťažbu, aj keď len miernym tempom. Špekulovalo sa, že aliancia by mohla spomaliť zvyšovanie produkcie.



Podľa experta Commerzbank Carstena Fritscha by OPEC+ mohla na dva mesiace zastaviť zvyšovanie ťažby, čo by ešte zhoršilo napätú atmosféru. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v stredu kritizovala Saudskú Arábiu a Rusko, ktoré sú na čele aliancie OPEC+ a podľa agentúry svojou politikou mierneho zvyšovania ťažby umelo vyvolávajú na trhu nedostatok.



Stredajšia správa amerického ministerstva energetiky ukázala, že zásoby ropy v USA v uplynulom týždni stúpli o 1,017 milióna barelov, čo bol dvojnásobok v porovnaní s očakávaniami.



(1 EUR = 1,1206 USD)