Singapur 27. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli. Komodita tak zmazala veľkú časť zo strát z predchádzajúceho dňa. Prispelo k tomu oslabenie dolára, sprísnenie na strane ponuky a zmiešané signály o menovej politike Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Fed v stredu (26. 7.) podľa očakávania zvýšil kľúčové úrokové sadzby. Nechal si však otvorené dvere na ich ďalšie zvýšenie koncom roka. To podnietilo určité vyberanie ziskov na ropných trhoch pre obavy, že vysoké úrokové sadzby budú negatívne ovplyvňovať dopyt po rope.



Na druhej strane Fed signalizoval, že USA tento rok možno nezaznamenajú recesiu. To je pre zmenu dobrá správa pre dopyt po rope. Tá spolu s poklesom dolára po rozhodnutí Fedu pomohla podporiť ceny ropy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa vo štvrtok o 7.29 h SELČ predával po 79,52 USD (71,90 eura). To bolo o 74 centov alebo 0,94 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 66 centov alebo 0,81 % na 83,58 USD za barel.



(1 EUR = 1,1059 USD)