Singapur 2. mája (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli a vyrovnali časť strát z predchádzajúcich troch dní. V stredu (1. 5.) si odpísali viac ako 3 % po tom, ako Federálny rezervný systém (Fed) v USA ponechal svoje úrokové sadzby bez zmeny, čo môže obmedziť hospodársky rast a tým aj dopyt po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.20 h SELČ 83,94 USD (78,32 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 50 centov (0,60 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 79,48 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje nárast o 48 centov (0,61 %).



Šéf Fedu Jerome Powell po stredajšom zasadnutí vyhlásil, že inflácia v USA zostáva stále vysoká a centrálna banka preto ešte počká, kým začne znižovať úrokové sadzby. Fed tak v porovnaní so svojím marcovým zasadnutím výrazne zmenil rétoriku. Vtedy signalizoval, že do konca roka trikrát zníži sadzby, pričom sa očakávalo, že uvoľňovanie by sa mohlo začať už v júni. Vzhľadom na pretrvávajúcu zvýšenú infláciu však finančné trhy aktuálne v tomto roku počítajú len s jedným znížením sadzieb, a to v novembri.



(1 EUR = 1,0718 USD)