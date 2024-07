Singapur 11. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli. Komodita ťažila z oslabenia dolára pred kľúčovými údajmi o inflácii v USA a podporil ju aj nečakaný pokles jej zásob v USA minulý týždeň. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Oficiálne údaje v stredu ukázali, že zásoby ropy v Spojených štátoch sa v týždni do 5. júla znížili, keďže dopyt po palivách počas letných dovoleniek vzrástol a tento trend by podľa obchodníkov mal pretrvávať.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa vo štvrtok o 7.27 h SELČ predával po 82,75 USD (76,44 eura). To bolo o 65 centov alebo 0,79 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 69 centov alebo 0,81 % na 85,77 USD za barel.



(1 EUR = 1,0825 USD)