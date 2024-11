Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli

Singapur 7. novembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno vyrovnali časť strát z predchádzajúceho dňa. K rastu prispeli očakávania, že novozvolený americký prezident Donald Trump obnoví sankcie proti Iránu a Venezuele, čo by stiahlo z trhu s ropou časť dodávok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.13 h SEČ 75,23 USD (70,34 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 31 centov (0,41 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 71,91 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje nárast o 22 centov alebo 0,31 %.



Po správe o Trumpovom víťazstve ceny ropy v stredu (6. 11.) najskôr smerovali nadol a prechodne strácali viac ako 2 USD. Dôvodom bol silnejší americký dolár, ktorý vzrástol na najvyššiu úroveň od septembra 2022. Očakáva sa, že zvolený prezident po návrate do Bieleho domu obnoví svoju politiku "maximálneho tlaku" na Irán, ktorá by mohla obmedziť dodávky na globálnom trhu až o jeden milión barelov ropy denne. Trump vo svojom prvom funkčnom období zaviedol aj prísnejšie sankcie na venezuelskú ropu, pričom tieto opatrenia administratíva jeho nástupcu Joea Bidena nakrátko zrušila a neskôr obnovila.



Rast cien tlmila správa amerického Úradu pre energetické informácie, podľa ktorej zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 1. novembra vzrástli o 2,1 milióna barelov na 427,7 milióna barelov, zatiaľ čo analytici očakávali podstatne miernejší nárast na úrovni 1,1 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0695 USD)