Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli

Singapur 21. novembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok mierne vzrástli. Na trh vplývali obavy z eskalácie vojny na Ukrajine, čo prevážilo nad správou o väčšom ako očakávanom náraste zásob ropy v USA, ktoré sú jej najväčším svetovým spotrebiteľom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa vo štvrtok o 7.09 h SEČ predával po 68,91 dolára (65,24 eura). To bolo o 16 centov (0,23 %) viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 13 centov alebo 0,18 % na 72,94 USD za barel.



Ukrajina v stredu (20. 11.) vypálila na Rusko sériu britských riadených striel Storm Shadow. Útoky s použitím najnovšej západnej zbrane nasledovali deň po tom, ako Kyjev odpálil na ruské ciele americké rakety ATACMS. Moskva varovala, že použitie západných zbraní v ruskom vnútrozemí ďaleko od hraníc by znamenalo výraznú eskaláciu konfliktu. Rast cien limitovala správa amerického Úradu pre energetické informácie (EIA), podľa ktorej sa zásoby ropy v USA v týždni do 15. novembra zvýšili o 545.000 barelov na 430,3 milióna barelov. Analytici v prieskume agentúry Reuters predpovedali oveľa miernejší nárast o 138.000 barelov.



(1 EUR = 1,0562 USD)