Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli

Singapur 2. januára (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok, v prvý obchodný deň roka 2025, zvýšili. Vývoj ovplyvnili najmä vyjadrenia čínskeho prezidenta Si Ťin-Pchinga, ktorý sa zaviazal podporiť ďalšie kroky na podporu rastu druhej najväčšej svetovej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg..



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.22 h SEČ 74,76 USD (71,96 eura) za barel (1 barel = 159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 12 centov (0,16 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 71,84 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 12 centov (0,17 %).



Čínsky prezident v novoročnom príhovore uviedol, že Peking bude v roku 2025 uplatňovať aktívnejšie stimulačné opatrenia. To by mohlo podporiť dopyt po rope v krajine, ktorá je druhým najväčším dovozcom komodity na svete. Cieľom podľa Si Ťin-Pchinga je, aby ekonomika v tomto roku vzrástla o približne 5 %.



Prieskum inštitútu Caixin zároveň vo štvrtok signalizoval, že aktivita v čínskom výrobnom sektore v decembri ďalej rástla, hoci pomalším tempom, ako sa očakávalo. Náladu v odvetví poznačila hrozba výrazného zvýšenie ciel na čínske tovary dovážané do USA, ktorými hrozí zvolený americký prezident Donald Trump.



(1 EUR = 1,0389 USD)