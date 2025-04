Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli

Peking 24. apríla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne vzrástli. Predchádzajúci deň uzavreli so stratou takmer 2 % po správe, že v rámci zoskupenia OPEC+ sa uvažuje o urýchlení zvyšovania ťažby ropy s účinnosťou od júna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.16 h SELČ 66,20 USD (57,99 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 8 centov (0,12 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 62,37 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 10 centov (0,16 %).



Určitú podporu cenám poskytli náznaky, že Spojené štáty a Čína by sa mohli priblížiť k obchodným rokovaniam. Denník Wall Street Journal informoval, že Biely dom by bol ochotný znížiť svoje clá na tovar z Číny až na 50 %, aby sa otvoril priestor na rozhovory. Americký minister financií Scott Bessent v stredu (23. 4.) vyhlásil, že súčasné americké clá vo výške 145 % na čínske výrobky a 125-percentné clo na dovoz z USA do Číny nie sú udržateľné a pred obchodnými rokovaniami by sa museli znížiť. Konkrétne čísla nespomenul. Tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová však v stredajšom rozhovore pre televíznu stanicu Fox News uviedla, že k jednostrannému zníženiu ciel na tovar z Číny USA nepristúpia.



(1 EUR = 1,1415 USD)