Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli

Singapur 26. júna (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno pokračovali v raste. Trh reagoval na správu o väčšom než očakávanom znížení zásob ropy v USA, čo signalizovalo, že dopyt po komodite v najväčšej svetovej ekonomike zostáva silný. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.24 h SELČ 67,94 USD (58,58 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 26 centov (0,38 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 65,21 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 29 centov alebo o 0,45 %.



Zásoby ropy v USA klesli v týždni do 20. júna o 5,8 milióna barelov po tom, ako v predchádzajúcom týždni zaznamenali pokles o 11,5 milióna barelov. Celkové zásoby ropy v USA tak k 20. júnu dosiahli 415,1 milióna barelov. Tento objem je tak približne o 11 % nižší, než predstavuje 5-ročný priemer zásob pre toto obdobie roka.



Podľa údajov, ktoré zverejnil v stredu (25. 6.) federálny Úrad pre energetické informácie (EIA), klesli aj zásoby benzínu a ropných destilátov. V prípade benzínu pokles dosiahol 2,1 milióna barelov a v prípade ropných destilátov zahrnujúcich naftu a vykurovací olej 4,1 milióna barelov. Súčasné zásoby benzínu sú tak 3 % a zásoby ropných destilátov až 20 % pod úrovňou päťročného priemeru pre toto obdobie roka.



(1 EUR = 1,1598 USD)