Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli
Rast komodity podporili aj výhodné podmienky na nákup po jej výraznom zlacnení v predchádzajúcom dni.
Autor TASR
Singapur 7. augusta (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli po tom, ako americký prezident Donald Trump zvýšil clá pre Indiu za jej dovoz ruskej ropy. Rast komodity podporili aj výhodné podmienky na nákup po jej výraznom zlacnení v predchádzajúcom dni, keď sa ceny prepadli na najnižšiu úroveň za dva mesiace pre obavy z vyššej produkcie aliancie OPEC+ a zhoršujúceho sa dopytu na celom svete. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa vo štvrtok o 6.25 h SELČ predával po 64,84 USD (56,79 eura). To bolo o 49 centov alebo 0,76 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 47 centov alebo 0,70 % na 67,36 USD za barel.
(1 EUR = 1,1604 USD)
