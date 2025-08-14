< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli
Autor TASR
Singapur 14. augusta (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli. Obchodovanie poznamenala neistota pred nadchádzajúcim rusko-americkým samitom o vojne na Ukrajine a obavy, že krach piatkových (15. 8.) rokovaní by mohol viesť k sprísneniu sankcií na ruský ropný sektor. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa vo štvrtok o 7.34 h SELČ predával po 62,84 USD (53,66 eura). To bolo o 19 centov alebo 0,30 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 19 centov alebo 0,29 % na 65,82 USD za barel.
Americký prezident Donald Trump v stredu (13. 8.) varoval pred vážnymi dôsledkami, ktorým bude čeliť Rusko v prípade, ak šéf Kremľa Vladimir Putin neukončí vojnu proti Ukrajine. Trump už skôr pohrozil zavedením prísnych sankcií voči krajinám, ktoré nakupujú ruskú ropu, pričom osobitne spomenul Čínu a Indiu.
Rast cien bol ohraničený vzhľadom na prekvapujúci nárast zásob ropy v USA, ktoré sa podľa údajov federálneho Úradu pre energetické informácie (EIA) minulý týždeň zvýšili o tri milióny barelov po tom, čo v predchádzajúcom týždni o tri milióny barelov klesli.
