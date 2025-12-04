< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli
Dôvodom sú ukrajinské útoky na ruskú ropnú infraštruktúru, ktoré môžu spôsobiť obmedzenie dodávok.
Autor TASR
Singapur 4. decembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli. Dôvodom sú ukrajinské útoky na ruskú ropnú infraštruktúru, ktoré môžu spôsobiť obmedzenie dodávok. Ďalším faktorom je zastavenie mierových rokovaní, čo znížilo očakávania týkajúce sa obnovenia dodávok ruskej ropy na svetové trhy. Rast cien však limitovali slabé fundamenty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Januárový kontrakt na americkú ropu WTI sa vo štvrtok ráno o 7.45 h SEČ predával so ziskom 42 centov alebo 0,71 % po 59,37 USD (50,88 eura) za barel (159 litrov). Severomorská ropná zmes Brent s februárovým kontraktom si polepšila o 38 centov alebo 0,61 % a predávala sa po 63,05 USD za barel.
Ukrajina v pondelok (1. 12.) zasiahla v ruskej Tambovskej oblasti ropovod Družba, ktorým tečie ruská ropa na Slovensko a do Maďarska, uviedol zdroj z ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR. Podľa agentúry Reuters ide o piaty útok na Družbu v tomto roku.
„Ukrajinské útoky na ruskú rafinérsku infraštruktúru prešli do fázy, ktorá je trvalejšia a strategicky koordinovanejšia,“ uviedla poradenská spoločnosť Kpler a dodala, že útoky sa teraz zameriavajú na rafinérie v opakovaných cykloch s cieľom zabrániť stabilizácii kľúčových aktív.
(1 EUR = 1,1668 USD)
