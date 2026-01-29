< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli
Trh reaguje najmä na obavy z útoku Spojených štátov na Irán, ktorý patrí medzi kľúčových producentov ropy v oblasti Perzského zálivu.
Autor TASR
Singapur 29. januára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno pokračovali v raste tretí deň za sebou. Trh reaguje najmä na obavy z útoku Spojených štátov na Irán, ktorý patrí medzi kľúčových producentov ropy v oblasti Perzského zálivu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.04 h SEČ 69,29 USD (57,87 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 89 centov (1,3 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 64,11 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 92 centov alebo 1,42 %. Na záver utorkového (27. 1.) obchodovania sa cena ropy v obidvoch prípadoch zvýšila približne o 3 %. Oba kontrakty od uplynulého pondelka vzrástli o približne 5 % a dosiahli najvyššiu úroveň od 29. septembra.
Americký prezident Donald Trump v stredu (28. 1.) opäť pohrozil Iránu vojenským útokom, ak nezačne so Spojenými štátmi rokovať o svojom jadrovom programe. Washington na Blízky východ v posledných dňoch presunul údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln pre prípad, že by sa Trump napokon rozhodol proti Iránu zakročiť. Irán je štvrtým najväčším producentom v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).
Neočakávaný pokles zásob ropy v USA, ktoré sú najväčším spotrebiteľom komodity, tiež podporil ceny. Zásoby podľa federálneho Úradu pre energetické informácie v týždni do 23. januára klesli o 2,3 milióna barelov na 423,8 milióna barelov. Analytici oslovení v prieskume agentúry Reuters očakávali nárast o 1,8 milióna barelov.
(1 EUR = 1,1974 USD)
Americký prezident Donald Trump v stredu (28. 1.) opäť pohrozil Iránu vojenským útokom, ak nezačne so Spojenými štátmi rokovať o svojom jadrovom programe. Washington na Blízky východ v posledných dňoch presunul údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln pre prípad, že by sa Trump napokon rozhodol proti Iránu zakročiť. Irán je štvrtým najväčším producentom v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).
Neočakávaný pokles zásob ropy v USA, ktoré sú najväčším spotrebiteľom komodity, tiež podporil ceny. Zásoby podľa federálneho Úradu pre energetické informácie v týždni do 23. januára klesli o 2,3 milióna barelov na 423,8 milióna barelov. Analytici oslovení v prieskume agentúry Reuters očakávali nárast o 1,8 milióna barelov.
(1 EUR = 1,1974 USD)