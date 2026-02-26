< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli
Autor TASR
Singapur 26. februára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne vzrástli. Vývoj na trhu naďalej ovplyvňovala neistota, či rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom zabránia vojenskému konfliktu, ktorý bo mohol viesť k narušeniu dodávok. Zisky boli ohraničené po správe o nečakanom náraste zásob ropy v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.28 h SEČ 70,93 USD (60,19 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o osem centov (0,10 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 65,45 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o tri centy (0,05 %).
Dlhodobý konflikt by mohol narušiť dodávky z Iránu, tretieho najväčšieho producenta v Organizácii krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), a ďalších kľúčových exportérov v regióne Blízkeho východu. Americký vyslanec Steve Witkoff a Jared Kushner sa majú vo štvrtok v Ženeve stretnúť s iránskou delegáciou na treťom kole rokovaní. Americký prezident Donald Trump vo svojom prejave o stave únie vyhlásil, že uprednostňuje diplomatické riešenie sporu s Iránom. Zdôraznil však, že nedovolí, aby krajina, ktorú označil za najväčšieho sponzora terorizmu na svete, vlastnila jadrové zbrane.
Zásoby ropy v USA sa minulý týždeň zvýšili o 16 miliónov barelov, čo je najviac za tri roky. Údaje federálneho Úradu pre energetické informácie (EIA) výrazne prekonali nárast o 1,5 milióna barelov, s ktorým počítali analytici v prieskume agentúry Reuters.
(1 EUR = 1,1784 USD)
