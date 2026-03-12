< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli
Autor TASR
Singapur 12. marca (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli. Irán zintenzívnil útoky na ropnú infraštruktúru v oblasti Blízkeho východu, čo vyvolalo obavy z predĺženia konfliktu, ktorý výrazne narušil medzinárodný obchod s ropou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.33 h SEČ 98,04 USD (84,66 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje nárast o 6,06 USD (6,59 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom sa zvýšila o 5,55 USD (6,37 %) na 92,80 USD za barel.
Cena ropy Brent sa v pondelok (9. 3.) vyšplhala najvyššie od polovice roka 2022 a následne klesla po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vojna s Iránom by sa mohla čoskoro skončiť. Hovorca iránskeho vojenského velenia však v stredu (11. 3.) varoval, že ropa by sa mohla obchodovať na úrovni 200 USD za barel. „Cena ropy závisí od regionálnej bezpečnosti, ktorú ste destabilizovali,“ uviedol s odkazom na USA. Rozhodnutie Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), ktorá oznámila, že zo svojich strategických rezerv uvoľní rekordných 400 miliónov barelov ropy, vývoj na trhu výraznejšie neovplyvnilo.
(1 EUR = 1,1581 USD)